لبنان يسجل 3588 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 434 ألفا و322 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة – في بيان – إلى تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 5664 حالة، في حين يرقد 949 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 303 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.وذكرت أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21062 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.