اعتقال شاب فلسطينى بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير نادي الأسير الفلسطيني منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صدقي صديق قاسم زكارنة (18 عاما)، على حاجز عسكري "طيار" عند الشارع الالتفافي شمال شرق جنين.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت أيضًا شابا من قرية طورة بمنطقة يعبد، جنوب غرب جنين، يدعى مجد محمد فواز قبها (19 عاما).