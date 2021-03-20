الليلة.. عودة «الابن الضال» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية

يُنظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ عرض للفيلم الروائي الطويل «عودة الابن الضال»، للمخرج الراحل يوسف شاهين، الفيلم من إنتاج 1976، وتبلغ مدة عرضه 120 دقیقة.الفيلم من بطولة: «هدي سلطان٬ محمود المليجي٬ شكري سرحان٬ ماجدة الرومي٬ رجاء حسين٬ هشام سليم٬ أحمد محرز٬ سهير المرشدي٬ علي الشريف٬ والفنان الجزائري سيد علي كويرات».وتدور أحداث الفيلم حول عائلة «الخديوب» والصراع الدائر بين أفرادها٬ ما بين الابن الأصغر «على» الغائب، بينما الابن الأكبر «طلبة» فهو لم يستكمل دراسته، وقد صار طاغية في القرية، تسانده أمه المعروفة بقوة شخصيتها.لقد طال الوقت في انتظار فاطمة لعودة على منذ 12 سنة كي ينقذها من حالة تمزق إصابتها، في الأسرة أيضًا يعيش الحفيد «إبراهيم» الذي يحب الفتاة «تفيدة»، والذي يحلم بالسفر إلى الخارج لدراسة التقنيات الحديثة.ويضع أهل البلدة آمالهم على عودة الابن الغائب منذ اثنى عشر عامًا كي يخلهصم من بطش طلبة، وعندما عاد «علي»٬ رجع مهزومًا ومغلوبًا على أمره، ووضع نفسه تحت سطوة أخيه الذي يلحقه بالعمل في المعصرة، وتتوالى الأحداث التي تنتهي بسفك الدماء بين أفراد الأسرة الواحدة.