فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

حقق فريق ريال بيتيس فوزا ثمينا على ضيفه ليفانتي، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب (بينتو فيامارين)، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).وأحرز هدفي ريال بيتيس كل من الفرنسي نبيل فقير بمهارة فنية عالية في الدقيقة (70)، وخوان ميجيل خوان لوبيز "خوانمي" في الدقيقة (75).وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 45 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الخامس، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 35 نقطة في المركز التاسع.