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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أحمد القرملاوى يوقع روايته ورثة آل الشيخ بالنادى الأهلي

السبت 20/مارس/2021 - 12:31 ص
أحمد القرملاوى
أحمد القرملاوى
نضال ممدوح
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ضمن فعاليات معرض كتاب الدار المصرية اللبنانية للنشر في النادي الأهلي٬ يقام في الثانية من بعد ظهر اليوم السبت٬ حفل توقيع رواية "ورثة آل الشيخ" والصادرة عن الدار للكاتب أحمد القرملاوي.

وفي روايته "ورثة آل الشيخ" يحكي "القرملاوي" عن أسطورة الكنز الذي تناقلتها عائلة "الشيخ"٬ وطوال الوقت يحاول أن يقنعنا بأن الكنز المخبوء قدر لواحد من المختارين بين سلالة "الشيخ" أن يعثر عليه٬ لكن في الحقيقة الكنز ليس مالا أو مجوهرات علي طريقة علي بابا٬ إنما الكنز الحقيقي الذي قصده وأراده الشيخ الكبير مؤسس العائلة٬ هو ذريته نفسها٬ تلاحمها واحتواء أفرادها لبعضها البعض.

شخصيات الرواية حقيقية من لحم ودم٬ منحوتة برهافة نحات وحرفية فنان يجيد تطويع سرده الروائي بحبكة دون أن ينفلت منه عقد شخصياته أو أزمانهم الداخلية والخارجية علي حد سواء.

رغم تداخل السرد داخل الرواية٬ بين آني حاضر بصوت الراوي٬ وبين سرد الشخصيات في أزمنة مختلفة متداخلة٬ لا يتشتت متلقي الرواية أو تتوه منه خيوط الحكي.

يُذكر أن "القرملاوى" كان قد فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثانية عشرة- فرع المؤلف الشاب- عن روايته "أمطار صيفية" والصادرة أيضا عن نفس الدار. كما صدرت له روايات: التدوينة الأخيرة٬ نداء أخير للركاب٬ دستينو٬ وورثة آل الشيخ.

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