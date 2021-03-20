البرازيل تتعاقد على 138 مليون جرعة لقاح كورونا

وقعت شركتا الأدوية (فايزر) و(جونسون آند جونسون) صفقات مع وزارة الصحة البرازيلية؛ لتقديم 138 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى للبلاد.وأوضحت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن شركة (فايزر) سوف تسلم البرازيل 100 مليون جرعة من اللقاحات، بحلول شهر سبتمبر المقبل.وقالت الصحة البرازيلية، الإثنين الماضي، إنها تتوقع استلام 13.5 مليون جرعة من لقاح (فايزر) خلال الربع الثاني من عام 2021، و86.5 مليون في الربع الثالث.وأشارت (سي إن إن) إلى أن وكالة الصحة البرازيلية لم توافق بعد على التصريح الطارئ للقاح (جونسون آند جونسون)، على الرغم من أن وزارة الصحة قالت إنها تتوقع استلام 16.9 مليون جرعة منه بحلول نهاية أغسطس، و21.1 مليون أخرى بنهاية نوفمبر.