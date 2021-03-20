فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

حقق فريق موناكو فوزا كبيرا على مضيفه سانت إيتيان، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "جيوفروى جيشار"، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.وأحرز رباعية الفوز لموناكو كل من: ستيفان يوفيتيتش، أوريلين تشواميني، سفيان ديوب، وكريبان دياتا في الدقائق 13، 55، 64 و77 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.