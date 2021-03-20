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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لايبزيج يفوز على أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف فى الدورى الألمانى

السبت 20/مارس/2021 - 12:26 ص
لايبزيج
لايبزيج
أ ش أ
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حقق فريق لايبزيج الفوز على مضيفه أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، بملعب شوكو أرينا في افتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين لايبزيج في هذا الفوز للاعبه مارسيل سابيتسر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

الفوز هو السابع عشر هذا الموسم لفريق لايبزيج ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر والذي سيواجه شتوتجارت في نفس الجولة.

بينما تكبد فريق أرمينيا بيليفيلد الهزيمة السادسة عشر له هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

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