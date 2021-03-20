فوز الزمالك على سموحة فى دورى السوبر لكرة السلة للرجال

فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، على نظيره سموحة السكندري والذي يقوده فنيًا أيمن المطراوي بنتيجة 85 - 83، في اللقاء الذي أقيم اللقاء مساء الجمعة على صالة عبدالرحمن فوزي بميت عقبة، في إطار الجولة الثامنة من الدور الترتيبي لدوري سوبر السلة.وشهد اللقاء ندية وحماسا كبيرا من الفريقين، وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 73 - 73، قبل أن يلجأ الفريقان للوقت الإضافي والذي نجح الزمالك في الفوز به.ومن المقرر، أن يصطدم الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره الاتحاد السكندري، فيما يلعب سموحة مع جاره سبورتنج السكندري.