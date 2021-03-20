أول ظهور لحورية فرغلى بعد إجراء عملية جراحية فى أنفها (صورة)

انتشرت عدد من الأنباء التي تفيد بدخول الفنانة حورية فرغلي في غيبوبة، بعد خضوعها لإجراء العملية الثانية.وأكد مصدر مقرب من الفنانة حورية فرغلي، لـ"الدستور"، على تحسن حالتها الصحية، نافيًا تعرضها لأي أزمة صحية كما تداولت بعض المواقع، متابعًا: "دخولها في غيبوبة دا إشاعة، هي أحسن كتير ورجعت ليها حاسة الشم والتذوق"، موضحًا أنها ستعود إلى القاهرة من رحلتها العلاجية مع منتصف شهر مايو، تحديدًا بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.وكانت حورية فرغلي أكدت نجاح عمليتها الأولى التي استغرقت 10 ساعات موضحة أنها كانت مؤلمة للغاية وعادت بعدها للمنزل.