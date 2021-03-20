نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

انتهت مباريات اليوم الاول من بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس الحالي، على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس.وتغلب محمد الشربيني المصنف 32 على العالم، على منافسه الفرنسي بينامين أوبيرت المصنف رقم 50 على العالم بنتيجة 3-1 في الاشواط، ليواجه الشربيني الفرنسي ماثيو كاستاجنيت المصنف 24 على العالم.كما تغلب يوسف سليمان المصنف رقم 27 على العالم، على الانجليزي جورج بيكر المصنف رقم 43 عالميا بنتيجة 3-1، ليواجه سليمان الفرنسي جيروجوري جاولتير المصنف رقم 33 على العالم.كما تلقى أحمد وائل هزيمة على يد المصنف رقم 26 على العالم ايان يو، من كوالالمبور بنتيجة 3-0 ويودع البطولة في مباراة استمرت 31 دقيقة.واختتمت فعاليات اليوم بمباراة استمرت لمدة 61 دقيقة، بين المصري يوسف إبراهيم والإنجليزي ريتشي فالوس، انتهت أحداث المبارة بنتيجة (3-2) لصالح يوسف إبراهيم.وسيواجه يوسف إبراهيم اللاعب الفرنسي لوكاس سيرمي المصنف رقم 36 على العالم في الدور الثاني من البطولة.يذكر أن منافسات السيدات انتهت أمس بتتويج اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي.