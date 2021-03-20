رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

السبت 20/مارس/2021 - 12:47 ص
بطولة بلاك بول الدولية
بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال
أ ش أ
طباعة
انتهت مباريات اليوم الاول من بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 25 مارس الحالي، على ملاعب نادي بلاك بول بالتجمع الخامس.

وتغلب محمد الشربيني المصنف 32 على العالم، على منافسه الفرنسي بينامين أوبيرت المصنف رقم 50 على العالم بنتيجة 3-1 في الاشواط، ليواجه الشربيني الفرنسي ماثيو كاستاجنيت المصنف 24 على العالم.

كما تغلب يوسف سليمان المصنف رقم 27 على العالم، على الانجليزي جورج بيكر المصنف رقم 43 عالميا بنتيجة 3-1، ليواجه سليمان الفرنسي جيروجوري جاولتير المصنف رقم 33 على العالم.

كما تلقى أحمد وائل هزيمة على يد المصنف رقم 26 على العالم ايان يو، من كوالالمبور بنتيجة 3-0 ويودع البطولة في مباراة استمرت 31 دقيقة.

واختتمت فعاليات اليوم بمباراة استمرت لمدة 61 دقيقة، بين المصري يوسف إبراهيم والإنجليزي ريتشي فالوس، انتهت أحداث المبارة بنتيجة (3-2) لصالح يوسف إبراهيم.

وسيواجه يوسف إبراهيم اللاعب الفرنسي لوكاس سيرمي المصنف رقم 36 على العالم في الدور الثاني من البطولة.

يذكر أن منافسات السيدات انتهت أمس بتتويج اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية من أصول مصرية أماندا صبحي.

موضوعات متعلقة

حقيقة اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للانتقال للصف الأعلى

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

حقيقة بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية


الصور

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

فوز الزمالك على سموحة فى دورى السوبر لكرة السلة للرجال

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«المجنون الأخضر» مشروع رواية لم تكتمل لشاكر عبدالحميد عن عبدالهادي الجزار

«ولد يدعى هذا» مجموعة قصصية جديدة لكامل العزب عن دار «الترجمان»

باحث في الأنثروبولوجيا الثقافية: عبد الرحمن الشافعي شيخ طريقة

الاثنين.. ورشة الزيتون تناقش «حقل البيتزا» لأسامة حداد