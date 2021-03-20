رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات الصحية الأمريكية تخفض مسافة التباعد اللازمة فى المدارس

السبت 20/مارس/2021 - 05:55 ص
طلبة المدارس
طلبة المدارس
أ ش أ
طباعة
عدلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قواعد التباعد الاجتماعي، فيما يخص طلبة المدارس، بعد دراسة أجراها خبراء المراكز بالشأن.

ووفقا للمراكز - حسبما أفادت قناة (الحرة) الامريكية فقد بات بإمكان الطلبة البقاء على مسافة 3 أقدام فيما بينهم، نحو 91 سنتيمترا، عوضا عن مسافة 6 أقدام التي أوصت بها سابقا.

ومن المحتمل أن تساعد القواعد الجديدة بالدفع نحو تسريع فتح المدارس في البلاد.

كما تراجعت المراكز عن توصياتها بشأن وضع المدارس حواجز بين طلابها، وحثت على فحص الطلاب المشاركين بالأنشطة الرياضية واللامنهجية للتحقق من عدم إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفتت المراكز إلى أن خفض التباعد ينطبق على الطلاب فقط، ولا يشمل المعلمين والموظفين، لاختلاف معدل تناقل العدوى بين البالغين.

ورغم ذلك، شددت المراكز على ضرورة أن يبقى الطلاب على مسافة لا تقل عن 6 أقدام فيما بينهم عندما يصعب تقسيمهم في مجموعات وخلال الأنشطة وتناول الطعام.

ولفتت إلى ضرورة الإبقاء على مسافة ستة أقدام بين الطلبة في أي ظروف لا يرتدي فيها الطلبة كماماتهم.

ويأتي تعديل التوجيهات بسبب الحاجة الملحة لدى البعض لإعادة الأطفال إلى المدارس.

وعلق خبير الأوبئة، آنتوني فاوتشي، وهو كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الخطوة التي كانت مرتقبة، الأحد، قائلا إن الخبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال دراستهم للأمر وجدوا أنه "ليس هناك فارق كبير" في الإصابات بكوفيد-19 بين المدارس التي تفرض تباعدا من ثلاثة أقدام وتلك التي تفرض التباعد على مسافة ستة أقدام.

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

لايبزيج يفوز على أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى