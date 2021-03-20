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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: رسالة من رئيس غينيا إلى الملك محمد السادس

السبت 20/مارس/2021 - 12:17 ص
ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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تسلم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، خلال استقباله، بالرباط، وزير الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج إبراهيم خليل كابا، رسالة من الرئيس ألفا كوندي، إلى ملك المغرب محمد السادس.

وقال بوريطة- في مؤتمر صحفي عقب ختام المباحثات- إن زيارة المسؤول الغيني للمغرب تعكس الطابع الخاص والاستثنائي للعلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الزيارتين الملكيتين إلى غينيا في سنتي 2014 و2017، والزيارات الست للرئيس الغيني إلى المغرب بثت دينامية جديدة في هذه العلاقات وأعطتها دفعة قوية.

وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء الاتفاق على العمل على تسريع تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين يدي قائدي البلدين، مشيرًا إلى أن معظم هذه الاتفاقيات تم تفعيلها بالفعل على أرض الواقع، فيما يحتاح بعضها إلى الدعم من أجل تنفيذ أسرع.

وتابع أن زيارة الوزير الغيني للمغرب ستفتح الباب أمام تنسيق أفضل حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أجل رسم خارطة طريق لتنفيذ كافة هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أنه تم خلال هذه اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الدبلوماسي الغيني والأكاديمية الدبلوماسية المغربية؛ من أجل تعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الكفاءات في المجال الدبلوماسي.

وأوضح أن مباحثاته مع نظيره الغيني شملت أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا، وهي القضايا التي نتبادل حولها وجهات نظر متقاربة، موضحًا أن التنسيق بين البلدين في هذا الإطار يتم بشكل سلس للغاية.

ومن جانبه، قال كابا إن العلاقات بين البلدين تعززت أكثر بفضل الزيارات المتبادلة بين قائدي البلدين، مضيفًا أن المغرب دائمًا حاضر مع الغينيين عندما كان يمر بظروف صعبة، معربًا عن شكره للعاهل المغربي؛ للدعم الذي قدمه إلى غينا، خاصة خلال فترة تفشي فيروس إيبولا، حيث كان المغرب من البلدان القليلة التي أبقت على خطوطها الجوية مفتوحة، وهو ما مكن من نقل المساعدات الطبية والإنسانية إلى غينيا خلال تلك الفترة.

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