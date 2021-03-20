الإحصاء: ارتفاع الصادرات المصرية لفلسطين خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية لفلسطين سجلت ارتفاعًا 164.7 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 152.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من فلسطين بلغت 40 ألف دولار خلال عام 2020 مقابل 600 ألف دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض 560 ألف دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.