للشباب حتى 30 سنة.. فرص عمل جديدة بإحدى جمعيات رجال الأعمال بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى جمعيات رجال الأعمال بالدقهلية، براتب يحدد حسب المقابلة، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 30 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية، أخصائيين ميداني، الحجايزة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي.كما تطلب الجمعية، منسقات ميداني (تاج العز، ظفر)، على أن تكون المتقدمة لتلك الوظيفة حاصلة على مؤهل عالي، أو متوسط.وتحتاج الجمعية، أفراد أمن وخدمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01095594040، والتواصل مع المدير المسئول أحمد مصباح، أو التوجه لمقر الجمعية في تمي الأمديد، الدقهلية.