وزير السياحة يدعو العالم لمتابعة نقل المومياوات الملكية للمتحف القومى

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن مصر استقبلت أكثر من 2 مليون سائح من أكثر من 20 دولة حول العالم، منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في أول يوليو الماضي، مؤكدًا على أن أعداد السياحة الوافدة إلى مصر في تزايد، مما يدل على ثقة السائحين في المقصد السياحي المصري، وفي الإجراءات الاحترازية المطبقة به.وأشار «العناني»، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تفتح ذراعيها وترحب بكافة السائحين حول العالم للاستماع بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة الموجودة بها، لافتًا إلى أن أول إبريل المقبل سيشهد العالم الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها النهائي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، موجهًا الدعوة إلى العالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الضخم الذي لن يتكرر ولا يجب أن يفوتهم.