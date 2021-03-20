بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق سيوة

استقبلت مستشفى سيوة المركزي، 5 مصابين من بينهم 4 أطفال وذلك إثر انقلاب سيارة بطريق سيوة مطروح بقرية المراقي، حيث تم إجراء الفحوصات الطبية لهم.وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "سلوى أحمد حامد، وتبلغ من العمر 31 سنة، وأحلام صابر عمر فهمي وتبلغ من العمر 10سنوات، وعمر صابر عمر فهمي ويبلغ من العمر 12 سنة، وأحمد صابر عمر فهمي ويبلغ من العمر 8 سنوات، ودينا صابر عمر فهمي وتبلغ من العمر 9 أشهر".