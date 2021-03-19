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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جمعية مستثمرى طابا تطالب بإسقاط ديوان الفنادق

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:42 م
سامى سليمان
سامى سليمان
رامى حسين
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قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، إنه خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش مشاركته في احتفالية الذكرى الـ32 لعودة طابا، تمت المناقشة مع مستثمري السياحة بطابا ونويبع حول فتح الطريق الأوسط الواصل من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى طابا، موضحًا أن هذا الطريق سيسهل حركة السياحة الداخلية إلى طابا، ويرفع من الاشغالات الفندقية.

وأضاف «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم المناقشة حول الفوائد المتراكمة على الفنادق من تأخيرات سداد فواتير الكهرباء والماء، لافتًا أن الفنادق تراكمت عليها المديونيات نتيجة تراجع الحركة السياحية لكل من طابا ونويبع، مطالبًا بإسقاط هذه المديونيات من على الفنادق كمساندة من جانب الدولة لإعادة فتح الفنادق المغلقة.

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