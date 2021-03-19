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محمد العسيري

سياسي

نائب مستقبل وطن يطالب بحل أزمة الصرف الصحى بالواحات البحرية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:39 م
عمرو القطامي
عمرو القطامي
أشرف لاشين
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قال عمرو القطامي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ستظل مشكلة الصرف الصحي في الواحات البحرية بمحافظة الجيزة من الأزمات الكبرى التي يعاني منها المواطنين.

وأضاف النائب البرلماني، في تصريح خاص، أنه تقدم بطلب لمحافظ الجيزة لحل هذه المشكلة على أرض الواقع، ومعالجة القصور الذي تسبب فيه مقاول المشروع الذي توقف تماما عن العمل وتوقف عن تلافي ملاحظات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التي أبدتها على المساحة التي قامت بإستلامها كما توقفت الشركة المقاولة أيضا عن تلافي الملاحظات في باقي مساحة المشروع.

وتابع،هذا القصور الغير مبرر ترتب عنه عدم قدرة الوحدة المحلية بالواحات البحرية عن رصف شوارع المدينة بسبب عدم الإنتهاء من المشروع الذي كان من المقرر الإنتهاء منه عام 2007 مما أظهر المدينة بشكل غير لائق، فضلًا عن إعتماد الواحات البحرية على خزانات الصرف " الطرنشات" والتي تسببت في ضررا جسيما بصحة المواطنين بسبب تسرب صرف الطرنشات إلى شبكة مياه الشرب وزعزعة ثقة المواطنين في أداء الهيئة القومية.

وطالب القطامي، المسئولين بحل الأزمة واتخاذ خطوات جادة تماشيًا مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتوفير المرافق الأساسية وعلى رأسها الصرف الصحي.

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