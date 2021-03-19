وزيرة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

ناشدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضحت في تصريحات صحفية أنه تم تسجيل ما يقرب من 400 الف مواطن من كبار السن ومن الأطقم الطبية.وأشارت إلى أن هذه الأعداد تعتبر قليلة بالنسبة لإعداد المواطنين مؤكدة أن الوزارة تستقبل طلبات التسجيل عبر 5 الاف وحدة صحية و600 مستشفى بالإضافة إلى الموقع الالكتروني المخصص لذلك.