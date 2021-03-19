«الصحة»: حملات توعية للحد من انتشار كورونا بالمحافظات خلال رمضان

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة ستشن حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة خاصة في شهر رمضان الكريم لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.وأوضحت الوزيرة أن الجزء الأكبر من المسؤولية في الحد من انتشار الفيروس هو سلوك المواطنين والتزامهم بالاجراءات الاحترازية للمرور من الفترة المقبلة دون الدخول في موجة ثالثة للفيروس.