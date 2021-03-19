وزيرة الصحة تحذر من احتمالية زيادة إصابات كورونا خلال رمضان

حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.وقالت وزيرة الصحة إن ذروة الموجة الأولى من الفيروس كان خلال شهر رمضان الماضي بسبب عدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأشارت الوزارة إلى أنه يجب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.