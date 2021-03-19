وزيرة الصحة: لقاح أسترازينيكا آمن ويحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 70%

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح أسترازينيكا آمن ويعطي نسبة حماية لا تزيد عن 70%.وأوضحت زايد في تصريحات صحفية أنه إذا تم الإصابة بالفيروس بعد تلقي جرعات اللقاح ستكون الأعراض المصاحبة لكوفيد-19 خفيفة.ولفتت زايد إلى أن الوزارة تأخذ اللقاحات المدعومة من التحالف الدولي "جاڤي"، للحصول على الملايين منها لتطعيم جميع المواطنين وحمايتهم.