وزيرة الصحة: لقاح أسترازينيكا آمن ويحمي من الإصابة بكورونا بنسبة 70%
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:20 م
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن لقاح أسترازينيكا آمن ويعطي نسبة حماية لا تزيد عن 70%.
وأوضحت زايد في تصريحات صحفية أنه إذا تم الإصابة بالفيروس بعد تلقي جرعات اللقاح ستكون الأعراض المصاحبة لكوفيد-19 خفيفة.
ولفتت زايد إلى أن الوزارة تأخذ اللقاحات المدعومة من التحالف الدولي "جاڤي"، للحصول على الملايين منها لتطعيم جميع المواطنين وحمايتهم.
وأوضحت زايد في تصريحات صحفية أنه إذا تم الإصابة بالفيروس بعد تلقي جرعات اللقاح ستكون الأعراض المصاحبة لكوفيد-19 خفيفة.
ولفتت زايد إلى أن الوزارة تأخذ اللقاحات المدعومة من التحالف الدولي "جاڤي"، للحصول على الملايين منها لتطعيم جميع المواطنين وحمايتهم.