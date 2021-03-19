100 فرصة عمل جديدة لأصحاب المؤهلات العليا بطنطا

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر نحو 100 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات تأمينات الحياة بطنطا، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 50 وكيل تأميني و50 مندوب تسويق ومبيعات من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، ولا يشترط وجود خبرة، كما أنه سيتم التدريب داخل الشركة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01002971131، والتواصل مع المدير المسئول علي محمد، أو التوجه لمقر الشركة في شارع البورصة، أمام قسم أول طنطا.