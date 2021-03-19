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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء»: إيطاليا خامس الأسواق العالمية استيرادا للسلع المصرية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:16 م
صادرات مصر
صادرات مصر
أميرة ممدوح
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تحتل إيطاليا المرتبة الخامسة بين الأسواق العالمية الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية خلال عام 2020، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 1.6مليار دولار خلال العام السابق عليه، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح جهاز الإحصاء أن أهم الصادرات المصرية لإيطاليا تتمثل في وقود وزيوت معدنية بقيمة 318.3 مليون دولار، ألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 275.6 مليون دولار، ثم حديد وصلب بقيمة 121.2 مليون دولار، أسمدة 109.9 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها 88.5 مليون دولار.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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