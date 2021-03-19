«الصحة»: وصول 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا 30 مارس

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم استقبال 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا 30 مارس الجاري.وعقبت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية على الأقاويل حول أمان وفعالية اللقاح قائلة: إن أسترازينيكا من أكثر الشركات التي تتيح البيانات الخاصة باللقاح وتتمتع بشفافية عالية.وأشارت وزيرة الصحة إلى أن إصابة الـ30 شخصا بالجلطات الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا لم يكن له علاقة باللقاح، مطمئنة المواطنين بأن اللقاح أمن جدا، وسيتم تلقيح المواطنين تحت سن 65 سنة.