«الأنفاق»: مشروعتنا وفرت ٦٠ ألف فرصة عمل

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروعات الأنفاق وفرت فرص عمل ضخمة للشباب، حيث وفرت ما يقرب من 60 ألف عامل ومهندس بطريقة مباشرة.وأضاف «والي» فى تصريحات لـ«الدستور» أنه على سبيل المثال مشروع القطار السريع «العين السخنة – العلمين» بشكل منفصل، وفر ما يقرب من 340 ألف عمالة ماشرة وغير مباشرة، والمشروعات الأنفاق توفر سنويا فرص عمل ما يقرب نحو 500 ألف فرصة عمل.وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الهيئة تسعي بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المشاريع الضخمة التي تنفذها الهيئة.