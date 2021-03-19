«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وصول شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "سينوفارم" خلال ساعات.وأوضحت الوزارة في تصريحات صحفية، أن الشحنة السابقة التى بلغت 300 ألف جرعة تم اعتمادها منذ يومين من جانب الهيئة العليا للدواء، وسيتم توزيعها على جميع مراكز اللقاح بدءًا من غدٍ السبت.وأشارت إلى وصول 5.8 مليون جرعة يوم 30 مارس الحالى، موضحة أن الوزارة ستزود أماكن اللقاحات في جميع أنحاء مصر، ونستهدف 100% من المستشفيات.