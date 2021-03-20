إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سياره بطريق «الإسكندرية - مطروح»

استقبلت مستشفى الضبعة المركزي 9 مصابين وذلك إثر انقلاب سيارة أمام قرية الجفيرة وزاوية العوام بالكيلو 95 طريق "إسكندرية- مطروح".وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "شوقي محمود شوقي ويبلغ من العمر 9 سنوات، وشيماء جمال علوش وتبلغ من العمر 25 سنة، وشوقي كامل أبوزيد ويبلغ من العمر 68 سنة، ومنال السيد صالح وتبلغ من العمر 60 سنة، ورودينا محمود كامل وتبلغ من العمر 6 سنوات، وفايزة فكري الطوخي ويبلغ من العمر 30 سنة".كما أصيب أيضًا لما أحمد شوقي وتبلغ من العمر 7 سنوات، ومليكة محمود شوقي وتبلغ من العمر 3 سنوات، وزياد محمد شوقي ويبلغ من العمر 12 سنة، وجميعهم من محافظه الغربية.