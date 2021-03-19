عادل: المشروعات الصغيرة تساهم فى خفض البطالة بمصر

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة تدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار العمل على توفير فرص عمل جديدة.وأضاف "عادل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة قدمت برامج تمويل متعددة تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار توفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي.وأكد "عادل"، أن المشروعات الصغيرة تعد أحد المحاور العانة التي تعمل عليها الدولة لتوفير بيئة مناسبة للأعمال، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة تعمل على تنشيط فرص العمل وخفض البطالة مما يساعد في خفض نسبة الفقر.وأوضح أن الدولة تدعم دائما كل المحاور التي تساعد على خفض البطالة عبر عدة وسائل مختلفة.