وزيرة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن معدلات تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا انخفض خلال الفترة الماضية.وناشدت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية، المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح.ولفتت إلى أن الوزارة تستقبل المواطنين من خلال 5 آلاف مركز ووحدة صحية و600 مستشفى لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.