«الصحة»: تطعيم العاملين فى المدن السياحية بلقاح كورونا نهاية مايو

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم جميع الفئات العاملة في المقاصد السياحية والصناعية بلقاح فيروس كورونا المستجد في المدن السياحية منها شرم الشيخ والغردقة نهاية مايو المقبل، استعدادًا لحركة السياحة الواردة من الخارج.وأشارت إلى الانتهاء من تطعيم جميع الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا نهاية مارس الجارى، والتى شملت الأطقم الطبية في المستشفيات الخاصة.