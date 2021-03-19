حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

حلّت صورة المصور المصري محمد ورداني، بين أفضل 11 صورة جرى اختيارها ما بين 230 ألف صورة من 55 دولة، في مسابقة «ويكيبيديا» للتصوير.وقال «ورداني» إن الصورة الفائزة التقطتها في بيت الكريتلية بالقاهرة، مطلع العام 2020، ومن المصادفات الغريبة أن بطلها (عبد الحميد السقا) كان يتجهّز للسفر في اليوم التالي للعمرة، وأنه كان ذاهبًا ليودعه، خاصة وأن فرصة سفره هذه جاءت بسبب صورة التقطها له في وقت سابق، وتحقق حلمه بأداء العمرة، على خلفية نشرها.«في هذا اليوم سلمت عليه وكنت أسلمه أوراق خاصة بسفره، والتقطت له بعض الصور عبر هاتفي، ومرّت الأيام وشاركت بهذه الصور في مسابقة كبيرة مثل هذه، والتي تضم أكثر مصورين العالم احترافية، ويحملون أحدث المُعدات، وحازت صورة هاتفي بهذا التقييم المتقدم أمامهم» ـ يقول المصور الفائز.وأضاف: المسابقة تنقسم إلى جزئين، الأول بأن تتقدم للجنة تحكيم مصرية، وكل المصورين المشاركين يتقدموا بصورهم حول أجمل المعالم السياحية، واللجنة في مصر تختار المراكز لأفضل 10 صور في مصر يتم تأهيلهم لينافسوا على أفضل معالم سياحية على مستوى العالم.. جرى هذا قبل 6 أشهر، وحصلت صورتي على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وتأهلت للمسابقة العالمية التي يشارك بها 230 ألف مشترك، وحصلت صورتي على المركز الحادي عشر.ولفت «ورداني» إلى أن ما حدث معه يُعد نادرًا أن تتفوق صورة جرى التقاطها عن طريق الهاتف، على آخرين لديهم مُعدات حديثة، مضيفًا في الوقت ذاته أن المسابقة مسجلة في موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، كأبر عدد صور يُشارك فيها.