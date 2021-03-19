ارتفاع طفيف فى سعر الغاز الطبيعي اليوم

ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، بشكل طفيف عن تعاملات أمس بعد أن انخفض إلى نحو 5% ليعاود الارتفاع مجددًا.وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.545 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.وبدأ بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثانية من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز، خاصة في فصل الشتاء، ما يتطلب شراء كميات كبيرة من الغاز وتخزينه لعمليات التدفئة، ما يعني أن سوق الغاز العالمية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة.