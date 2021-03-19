الباز: بيان حقوق الإنسان ضد مصر لم يراع ثقافة المجتمع وخصوصيته

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مصر ردت بشكل حاسم على بيان الـ٣١ دولة التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف.

وأوضح محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن مصر فضحت انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الدول، وهذا الإجراء لم يكن لأن هذه الدول إدانت حقوق الإنسان لدينا، فمصر ترد بالمثل ولكن آلية العمل داخل هذا المجلس تقوم على أن تقوم كل دولة بالتعليق على ملف حقوق الإنسان بالدول لآخرى».



