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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لليوم الثانى.. مرور سوهاج يسدد ضربات موجعة للتشكيلات العصابية

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:50 م
مرور سوهاج
مرور سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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واصل قسم مباحث مرور سوهاج، لليوم الثاني على التوالي تحت إشراف اللواء محمد فريد مساعد المدير للشرطة المتخصصة وبرئاسة العميد شريف الشاعر رئيس مباحث المرور بمعاونه الرائد أحمد المحرزي والمقدم أحمد حمزة، نشاطه بضبط تشكيل عصابي مكون من ١٠ أشخاص تخصصوا في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها كقطع غيار أمس الخميس.

كما نجحت مباحث المرور بسوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات محافظة الإسماعيلية متروكة بشارع سيتي دائرة قسم ثان سوهاج ومثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة لا تخصها وبسؤال المارة عن مالك السيارة لم يستطع أحد التعرف على مالكها.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط المباحث بالاتصال بغرفة عمليات إدارة المرورلإرسال أحد الأوناش لاصطحاب السيارة لديوان إدارة مرور سوهاج وعرضها على اللجنة الفنية واستكمال الاستعلامات.

وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج تبين أنها ماركة "كيا سيراتو" بني اللون شاسيه مجلخ مدموغ عليه دمغ محلي برقم محدد ملاكي الإسماعيلية بطريقة مصطنعة وغيرمنصرفة من وحدة المرور المختصة.

وعلى الفور قام الرائد أحمد المحريزى والمقدم أحمد حمزة بإجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم اللوحات  المحددة بملاكي الإسماعيلية لم يستدل على أي بيانات مسجلة، وبالاستعلام أيضا عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم الموتور تبين أنها مقيدة باسم "اسامة ا" المقيم- مصر القديمة ومبلغ بسرقتها.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة بالحجز الإداري لإدارة مرور سوهاج على ذمة العرض علي النيابة للتصرف. 

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