3 بدلاء لخلافة علي معلول وحل أزمة الجبهة اليسرى في الأهلي

بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، البحث عن بديل للدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل حل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.





وتأثر الأهلي مؤخرا بعد إصابة علي معلول بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، وغيابه عن الملاعب خلال تلك الفترة.



