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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

3 بدلاء لخلافة علي معلول وحل أزمة الجبهة اليسرى في الأهلي

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:47 م
جريدة الدستور
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بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، البحث عن بديل للدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أجل حل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

وتأثر الأهلي مؤخرا بعد إصابة علي معلول بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، وغيابه عن الملاعب خلال تلك الفترة.

وازدادت الأزمة بعد إصابة محمود وحيد البديل الثاني لمعلول، في الوقت الذي يعتمد فيه الفريق على أيمن أشرف فقط في هذا المركز.

المصادر....

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