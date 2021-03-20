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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. «حواديت الأراجوز» يبدأ تجواله من سوهاج

السبت 20/مارس/2021 - 03:15 ص
عرض حواديت الأراجوز
عرض حواديت الأراجوز
حسن أمين
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قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن عرض "حواديت الأراجوز" من إنتاج الفرقة يبدأ أول عروضه خارج القاهرة اليوم السبت ٢٠ مارس الجاري، حيث يقدم العرض على مسرح قصر ثقافة سوهاج وحتى الجمعة المقبل ٢٦ مارس الجاري في تمام السابعة مساء وبالمجان، وذلك ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وهي الخطة التي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندة إبراهيم، وبطولة راندا قطب، وعادل الكومي، ومحمود عامر، وعادل خلف، ومجدي عبيد، ومصطفى عبدالفتاح، وخالد نجيب، ومحمد البسيوني، وحمزة عبدالله، وعادل ماضي، وأشعار فوزي المليجي، وموسيقى وائل عوض، وديكور وأزياء إيمان الشيخ، وماسكات مجدي ونس، وإخراج محسن العزب.

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