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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعير»: الاستثمارات الأجنبية تساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:47 م
الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن الدولة تدعم طرق جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف «شعير»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة المصرية تقدم نموذج رائع للغاية لمواجهة الآثار السلبية لكورنا.

وأشار إل أن المبادرات التي أطلقتها الدولة ساهمت في تنمية مناخ الاستثمار المحلي في مصر، والقطاعات الاقتصادية الهامة التي دعمت المواطن المصري لمواجهة الآثار السلبية لكورنا.

وأكد «شعير»، أن الدولة تسعي لتنمية مناخ الأعمال عبر عدة وسائل مختلفة، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

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