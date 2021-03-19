ربة منزل تتهم شاب باستغلال شقيقها المعاق فى تصوير فيديوهات على السوشيال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ من (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرط ثان المنتزة بالإسكندرية) بتضررها من أحد الأشخاص، حيث قام باستغلال (شقيقها "من ذوي الاحتياجات الخاصة") من خلال تصوير مقاطع فيديو له ونشرها دون علمها بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض تحقيق مكاسب مالية من جراء تداول تلك المقاطع.وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة من قِبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد مُستخدم الصفحة المشار إليها، وتبين أنه (طالب – مقيم بمحافظة الإسكندرية) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المشار إليه وإثنين آخرين اشتركا معه في ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.