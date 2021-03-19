«القوى العاملة»: توافر فرص عمل لإحدى شركات إنتاج الأعلاف بالدقهلية

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات إنتاج الأعلاف بالدقهلية، براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال، على ألا يزيد المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01202020454، والتواصل مع المدير المسئول هاني إسماعيل، أو التوجه لمقر الشركة في الأشراف، الدقهلية.