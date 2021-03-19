وزير الطيران المدني يتفقد مطاري طابا والطور

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مطاري طابا والطور بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة أعمال التطوير بالمطارين والاطمئنان على مدى جاهزيتهما لاستقبال الرحلات السياحية من مختلف أنحاء العالم، وكذا متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المطارين، كما تفقد برج المراقبة بمطار الطور، والتقى بعدد من العاملين بالمطار.تأتي هذه الجولة على هامش زيارته لمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ضمن وفد وزاري للمشاركة في فعاليات الاحتفال بإحياء الذكرى الثانية والثلاثين لاسترداد أرض طابا الغالية بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ومجموعة من مشايخ قبائل سيناء وكذا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وخلال الزيارة أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة، مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة البواسل وتضحياتهم الثمينة لاسترداد جزء غالي من أرض الوطن وهي أرض سيناء الغالية، كما أضاف أن القيادة السياسية تضع على رأس أولوياتها تنمية سيناء من خلال تنفيذ عددًا من المشروعات الكبرى بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية هذا بجانب ربط أرض سيناء بكافة محافظات مصر عبر الأنفاق الجديدة وستساهم بشكل كبير في تغيير خريطة السياحة المصرية أمام العالم.