«الصحة» تعلن تنفيذ دورات تدريبية للأطباء 31 مارس
الجمعة 19/مارس/2021 - 11:42 م
فاتن خديوى - سارة سعودىطباعة
أعلنت أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني "المعهد القومي للتدريب سابقًا" بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان بدء تنفيذ برامج تدريبية بالمعهد، فى الفترة من 31 مارس إلى 9 أبريل2021 مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت أن الدورات متاحة للأطباء العاملين فقط في قطاع المستشفيات العام والمركزي والطبي العلاجي والرعاية الأساسية.
وأشارت الأكاديمية إلى أنه يتم التمويل من قطاع التدريب والبحوث - وزارة الصحة، ويتم الترشيح من خلال قطاع التدريب والبحوث بموجب خطاب من جهة العمل بعد الاتصال والتأكيد بالقبول.
وأوضحت أن الدورات متاحة للأطباء العاملين فقط في قطاع المستشفيات العام والمركزي والطبي العلاجي والرعاية الأساسية.
وأشارت الأكاديمية إلى أنه يتم التمويل من قطاع التدريب والبحوث - وزارة الصحة، ويتم الترشيح من خلال قطاع التدريب والبحوث بموجب خطاب من جهة العمل بعد الاتصال والتأكيد بالقبول.