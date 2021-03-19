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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة أسوان: 33 عيادة طبية متحركة لفحص المواطنين بالقرى الأعلى إصابة بكورنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:27 م
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
أسوان_إسراء توفيق
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أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، عن تواصل مجهودات المديرية في تنظيم عيادات طبية متحركة مخصصة للقرى الأعلى في نسبة الإصابات، حيث تم إطلاق عدد 33 عيادة طبية خلال الأسبوع الماضي على مستوى مراكز (أسوان - دراو - كوم أمبو - نصر النوبة - إدفو)، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العزيز، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وجاء ذلك في إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان، لمواجهة جائحة كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتابع وكيل وزارةالصحة، أن تقوم العيادات الطبية بأعمال الطبية المجانية للمواطنين، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، كما تقوم بتوجيه حالات الاشتباه التي يتم رصدها لأقرب مستشفى لعمل لاستكمال الفحوصات الطبية داخل المستشفى، بالإضافة لتوجيه حالات العزل المنزلي للتسجيل في  منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، والتي تم تدشينها لتساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

و أوضح يتم إرسال المواطن  كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا، وثم  يستكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، مؤكدا أن أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

والجدير بالذكر أن تتيح منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة.

وواصلت المديرية مجهوداتها خلال الأيام الماضية في تلبية لاحتياجات المستشفيات بدعم مستشفة الصدر والحميات بتانك أكسجين سعة 3000 لتر وتفعيله لخدمة مرضى.
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى
فحص المواطنين بالقرى

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