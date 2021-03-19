مصرع مواطن وإصابة 8 فى حادث تصادم بأطفيح

لقى مواطن مصرعه وأصيب 8 آخرون إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق صول فى منطقة أطفيح ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.