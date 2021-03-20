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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت فى مصر 20-3-2021

السبت 20/مارس/2021 - 07:46 ص
الدولار
الدولار
حسين العمدة
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تقدم 《الدستور》سعر الدولار اليوم السبت فى مصر ٢٠-٣-٢٠٢١، ويتابن سعر الدولار الأمريكى داخل السوق المصرفى المصرى، بحسب الأسعار اليومية الرسمية فى البنوك المصرية.

ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية ""بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".

سعر الدولار اليوم السبت في مصر ٢٠-٣-٢٠٢١

لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، ولديكم التفاصيل:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم

بلغ الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم

وصل الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٦٢ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم

سجل  الدولار الأمريكى، عند الشراء  ١٥.٦٨جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.

سعر  الدولار فى بنك مصر اليوم 

وصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

بلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك عودة اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.

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