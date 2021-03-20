سعر الدولار اليوم السبت فى مصر 20-3-2021
السبت 20/مارس/2021 - 07:46 ص
حسين العمدةطباعة
تقدم 《الدستور》سعر الدولار اليوم السبت فى مصر ٢٠-٣-٢٠٢١، ويتابن سعر الدولار الأمريكى داخل السوق المصرفى المصرى، بحسب الأسعار اليومية الرسمية فى البنوك المصرية.
ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية ""بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".
ونستعرض لكم كافة أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، وفقا لسعر الصرف اليومي، في البنوك التالية ""بنك مصر، والبنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى، وبنك عودة، والبنك التجارى الدولى cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبو ظبى الإسلامى، وبنك القاهرة".
سعر الدولار اليوم السبت في مصر ٢٠-٣-٢٠٢١لديكم كافة التفاصيل عن أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، ولديكم التفاصيل:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليومبلغ الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوموصل الدولار الأمريكى، اليوم، فى البنك المركزى المصرى، عند الشراء ١٥.٦٤٦٥ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٧٦٢ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك القاهرة اليومسجل الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٨جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٨ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك مصر اليوموصل سعره داخل البنك، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليومبلغ سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما سجل سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك عودة اليومسجل سعر الدولار فى البنك، عند الشراء ١٥.٦٣ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ١٥.٧٣ جنيه مصرى.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوموصل سعر الدولار الأمريكى، عند الشراء ١٥.٦٢ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ١٥.٧٢ جنيه مصرى.
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