سعر الدولار اليوم السبت فى مصر 20-3-2021

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم

سجل سعره عند الشراء ١٥.٦٥ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ١٥.٧٥ جنيه مصرى.