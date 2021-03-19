مصرع ربة منزل سقطت من بلكونة شقتها فى الجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها، نتيجة سقوطها من بلكونة شقتها بالطابق الثالث، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من بلكونة شقتها. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وكشف ملابسات الحادث، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.