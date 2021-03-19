رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الدقهلية: ضبط نصف طن فراخ متبلة فاسدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:17 م
حملات التفتيش على
حملات التفتيش على منافذ
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار حملات التفتيش المكبرة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة للحد من الغش التجاري والتأكد من جودة المعروضات قبل شهر رمضان.

وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن فراخ متبلة، ١٢ كيلو حلوى مصاصة، ١٠ كيلو بونبون بطعم الفانيليا، ٨ علبة خلطة بانية كنور بوزن ٤ كيلوجرامات، ٨ لترات عصير مانجو، ٢٠ كيلو عجوة بلح، ١٥ لتر أسانس طعم برتقال، ٨ عبوة كريم شانتيه.

و تم ضبط ٨٠ لتر زيت طعام محروق، ٥٠ كيلو لحم بلدي متبل، ٢٠ كيلو فراخ بانية، ٢٥ كيلو عيش فينو، ١٥ كيلو مكرونة مطهية، ٤٠ كيلو مشروم، ٨ بيتزا حجم كبير، ٥ كيلو فلفل مخلل، ٢٠ كيلو عجين، ٨ عبوة كاب كيك، ٣٠ كيلو أرز مطهي، ٢٠ كيلو بصل مفروم.

وقامت الحملة بسحب 44 عينة، وتحرير 36 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ12 منشأة لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لمنشأتين لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ
حملات التفتيش على منافذ

موضوعات متعلقة

الصحة: 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

لايبزيج يفوز على أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى

الليلة.. حفل الرباعى الوترى دى اميتشى بالدولى للفنون