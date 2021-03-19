صحة الدقهلية: ضبط نصف طن فراخ متبلة فاسدة

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار حملات التفتيش المكبرة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة للحد من الغش التجاري والتأكد من جودة المعروضات قبل شهر رمضان.وتمكنت الحملة من ضبط نصف طن فراخ متبلة، ١٢ كيلو حلوى مصاصة، ١٠ كيلو بونبون بطعم الفانيليا، ٨ علبة خلطة بانية كنور بوزن ٤ كيلوجرامات، ٨ لترات عصير مانجو، ٢٠ كيلو عجوة بلح، ١٥ لتر أسانس طعم برتقال، ٨ عبوة كريم شانتيه.و تم ضبط ٨٠ لتر زيت طعام محروق، ٥٠ كيلو لحم بلدي متبل، ٢٠ كيلو فراخ بانية، ٢٥ كيلو عيش فينو، ١٥ كيلو مكرونة مطهية، ٤٠ كيلو مشروم، ٨ بيتزا حجم كبير، ٥ كيلو فلفل مخلل، ٢٠ كيلو عجين، ٨ عبوة كاب كيك، ٣٠ كيلو أرز مطهي، ٢٠ كيلو بصل مفروم.وقامت الحملة بسحب 44 عينة، وتحرير 36 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وإتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لـ12 منشأة لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لمنشأتين لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة.