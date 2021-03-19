العثور على ربة منزل غارقة فى دماؤها بقنا

حادث مأساوي شهدته مدينة دشنا شمالي محافظة قنا، مساء اليوم الجمعة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، على جثة ربة منزل، في العقد الثاني من عمرها، وبها أثار قتل بسلاح أبيض، في قرية أبو مناع بحري.



وتلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة، "فهيمة. ص. م"، تبلغ من العمر 27 عامًا، مقيمة بقرية أبو مناع بحري بدائرة مركز دشنا، مقتولة بسلاح أبيض، وغارقة في دماؤها داخل منزلها.



المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، كشفت أن السيدة تعيش بمفردها داخل منزلها، وذلك نظرًا لعمل زوجها خارج مدينة دشنا، وكانت تعمل على تربية أطفالها داخل منزلها، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.