رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على ربة منزل غارقة فى دماؤها بقنا

الجمعة 19/مارس/2021 - 10:16 م
جثة سيدة
جثة سيدة
قنا: إسلام البكري
طباعة
حادث مأساوي شهدته مدينة دشنا شمالي محافظة قنا، مساء اليوم الجمعة، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، على جثة ربة منزل، في العقد الثاني من عمرها، وبها أثار قتل بسلاح أبيض، في قرية أبو مناع بحري.
 
وتلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بالعثور على جثة، "فهيمة. ص. م"، تبلغ من العمر 27 عامًا، مقيمة بقرية أبو مناع بحري بدائرة مركز دشنا، مقتولة بسلاح أبيض، وغارقة في دماؤها داخل منزلها.
 
المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، كشفت أن السيدة تعيش بمفردها داخل منزلها، وذلك نظرًا لعمل زوجها خارج مدينة دشنا، وكانت تعمل على تربية أطفالها داخل منزلها، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

تردد قناة سي بي سي الجديد 2021.. ومسلسلات رمضان التي تعرضها

الداخلية تكشف حقيقة شروع سيدة في خطف الأطفال بالبحيرة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021


الصور

image description

حكاية المصرى الفائز بجائزة «ويكيبيديا» الدولية فى التصوير (صورة)

image description

الكشف الطبي على 2038 مواطنا مجانا في دمياط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى أبنوب والفتح

image description

ختام حملة طرق الأبواب لريادة الأعمال للمرأة الريفية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يفتتح مسجد عباد الرحمن ببني عدي القبلية

الأكثر قراءة

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

محمد الباز يكشف سر تفقد الرئيس السيسي للمشروعات بنفسه

«الصحة»: وصول شحنة جديدة من لقاح «سينوفارم» خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

نتائج مباريات اليوم الأول لبطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال

فوز ريال بيتيس على ليفانتى بهدفين مقابل لاشىء فى الدورى الإسبانى

فوز موناكو على سانت إيتيان 4- صفر فى الدورى الفرنسى

لايبزيج يفوز على أرمينيا بيليفيلد بهدف نظيف فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

«كيف تغير حياتك وتحقق أهدافك؟» ندوة بمكتبة المستقبل.. اليوم

القاص شريف صالح فى ضيافة قصر ثقافة المنصورة.. غدًا

«ما بين السياسة والأدب والاقتصاد».. أحدث إصدارات الفارابى

الليلة.. حفل الرباعى الوترى دى اميتشى بالدولى للفنون