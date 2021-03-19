«النقل» تواصل تطهير وتعقيم القطارات لمواجهة فيروس كورونا

شاركت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم السكة الحديد لقطارات الوجه البحري والقبلي، وكذلك المحطات وشبابيك التذاكر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية، وتتابع ارتداء الركاب للكمامة قبل استقلال المرفق.وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس كورونا.وأشارت وزارة النقل إلى أن كافة القطاعات التابعة لها تقوم بعمل كافة الإجراءات الاحترازية خلال عملها اليومي، وذلك لضمان الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثانية.